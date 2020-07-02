Юрист штаба Бабарико: Мы подали жалобы на массовую отбраковку подписей

Юрист штаба Виктора Бабарико Максим Знак сообщил 2 июля БелаПАН, что команда бывшего банкира подала жалобы "по всем комиссиям, где известно об отбраковке подписей". По его словам, подано очень много жалоб от граждан, которые подтверждают, что давали свою подпись только членам инициативной группы претендента на пост президента, сами ставили дату и подпись в подписных листах.

"Сегодня адвокаты, которые имеют нотариальную доверенность, прибыли в Мингорисполком и Миноблисполком на заседания комиссий, — сказал он. — Они подали ходатайство об ознакомлении с решениями районных комиссий, которые сейчас находятся в Минском областном и городском комитетах. Эти заявления не были рассмотрены, председатели комиссий сказали, что им нужно время подумать. На заседания нас также не пустили, поэтому мы ожидаем, когда нас уведомят, чтобы мы могли прийти и ознакомиться".

"В течение трех дней должно быть назначено рассмотрение жалоб граждан, которые их подавали. Мы надеемся, что до этого времени мы сможем не только ознакомиться с материалами проверки, но и подготовить по ним мотивированные возражения. Уже кое-что есть, у нас есть гипотезы, что именно произошло, но хотелось бы их подтвердить и соответственно высказать свою позицию", — сообщил юрист.

Знак отметил, что если команде Бабарико не удастся решить судьбу подписей при обращении в вышестоящие комиссии, она попытается добиться этого через прокуратуру и суд.