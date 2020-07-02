Представитель штаба Цепкало: Будем бороться за каждую подпись

Представитель штаба Валерия Цепкало Илья Добротвор сообщил БелаПАН 2 июля, что команда экс-главы ПВТ подала жалобы на решения нижестоящих избиркомов о массовой отбраковке подписей за выдвижение Цепкало кандидатом в президенты в областные комиссии накануне. "Сегодня они проводят заседания. Они имеют возможность производить пересчет подписей, дополнительную выборку, мы это их попросили сделать", — сказал он.

"Сейчас мы просим членов инициативных групп направлять заявления в территориальные комиссии, граждан, которые подписывались за Валерия Вильямовича, тоже направлять заявления, — отметил Добротвор. — Мы просим предоставить нам протоколы, которые от нас прячут, о результатах проверки [подписей]. Мы не владеем информацией о результатах проверки, которая была на низовом уровне. Я не могу назвать документом то, что было опубликовано на сайте ЦИК, потому что [на тот момент] не были проведены заседания областных и Минской городской комиссии. И тут вдруг появляются какие-то цифры. Это просто какие-то цифры, опубликованные на сайте ЦИК, за которые никто не несет никакой ответственности. Они носят информационный характер, соответственно, мы понимаем, что они могут меняться".

По словам Добротвора, штаб Цепкало готов защищать отбракованные подписи, например, с помощью обращения в прокуратуру, но для этого сначала нужно получить документы комиссий с решением и аргументацией отбраковки.