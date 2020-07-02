Документы на регистрацию кандидатами в президенты подали семь человек

Минск, 2 июля. Документы на регистрацию кандидатами в президенты Беларуси подали семь человек, сообщила БелаПАН председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Последним, 2 июля, был подан пакет документов от инициативной группы действующего главы государства Александра Лукашенко.

Ранее необходимые документы подали Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев.



Что касается Цепкало, у которого после проверки подлинными были признаны только 75 тысяч подписей из необходимых 100 тысяч, то, как пояснила Ермошина, поскольку он подал документы на регистрацию в числе первых, еще до завершения проверки, его заявление также будет рассматриваться ЦИК. Комиссия рассмотрит все поданные заявления, добавила Ермошина.



Решения о регистрации или нерегистрации претендентов кандидатами будут приняты 14 июля.



Изначально о своих президентских амбициях объявили 15 человек, затем восемь из них по разным причинам прекратили участие в избирательной кампании.



30 июня Центризбирком опубликовал сведения о количестве достоверных подписей за выдвижение кандидатов в президенты.



У Александра Лукашенко признаны действительными 1.939.572 подписи. Руководитель его избирательного штаба Михаил Орда сообщил, что собрано около 2 млн подписей.



У Виктора Бабарико действительными признаны 165.744 подписи, хотя его штаб заявлял, что собрано почти 435 тысяч подписей, но по объективным причинам сдано 365 тысяч.



У Анны Канопацкой признаны действительными 146.588 подписей, хотя сама она заявляла журналистам, что подала немногим более 110 тысяч выверенных подписей.



У Сергея Черечня ЦИК признал действительными 143.109 подписей. Претендент на пост президента сообщал о сборе 106,5 тысячи.



У Андрея Дмитриева действительными признана 106.841 подпись. Он сообщал о 107 тысячах собранных подписей.



У Светланы Тихановской признаны действительными 104.757 подписей. Ее инициативная группа передала в избиркомы около 110 тысяч подписей, еще 38 тысяч по разным причинам команда сдать не успела.



У Валерия Цепкало признаны действительными 75.249 подписей. Сам претендент заявлял о сдаче 160 тысяч при собранных 200 тысячах подписей.



Претендент на пост президента, собравший больше всех подписей после Александра Лукашенко, — бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико — сейчас находится в СИЗО КГБ. Он, а также его сын и руководитель его инициативной группы Эдуард Бабарико были задержаны 18 июня по подозрению в совершении экономических преступлений. Известно, что им предъявлены обвинения, но адвокатам запретили сообщать, по каким именно статьям Уголовного кодекса.



В день задержания председатель Комитета госконтроля Иван Тертель сообщил: Виктор Бабарико "задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". По словам председателя КГК, в рамках расследования возбуждены дела по шести статьям УК.



За несколько дней до этого в "Белгазпромбанке" и ряде других коммерческих компаний прошли обыски. Лукашенко публично заявил, что проверка деятельности банка, которым до избирательной кампании руководил Бабарико, проводится по его поручению. При этом действующий глава государства утверждал, что никакой политической подоплеки в деле нет.



Бабарико связал происходящее со своей политической деятельностью. "Масштабность этой акции беспрецедентная. Она проводится в рамках предвыборной кампании, и, с моей точки зрения, очевидно, что она носит политический характер", — заявил он за несколько дней до своего задержания.



"Международная амнистия" признала Виктора Бабарико и его задержанных соратников политическими заключенными.



Выборы президента Беларуси назначены 9 августа.