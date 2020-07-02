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Дата распечатки: 02.07.2020 20:17
 
02.07.2020 18:40 Экономика, Общество

Подписан указ об ограничении прибыли застройщиков жилья 5% его сметной стоимости

Минск, 2 июля. Подписан анонсированный ранее указ президента об ограничении прибыли застройщиков при строительстве жилья с привлечением средств граждан пятью процентами его сметной стоимости.

По сообщению пресс-службы президента, указ № 247 "О строительстве жилых помещений" устанавливает, что преимущественное право строить многоквартирные жилые дома предоставляется строительным организациям, имеющим собственную техническую базу и специалистов, а также коммунальным унитарным предприятиям по капитальному строительству.

В целях контроля за выполнением требования по ограничению прибыли предусмотрено обязательное проведение застройщиками за счет собственных средств аудита в течение трех месяцев после приемки жилого дома в эксплуатацию. Излишне уплаченные средства (в случае их выявления по итогам аудита) будут возвращены гражданам не позднее месяца со дня получения аудиторского заключения.

БелаПАН.

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