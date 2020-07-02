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Дата распечатки: 02.07.2020 20:17
 
02.07.2020 19:23 Общество

Лукашенко учредил медаль "100 лет уголовно-исполнительной системе"

Минск, 2 июля. Указ об учреждении медали "100 лет уголовно-исполнительной системе" подписал Александр Лукашенко.

Появление награды приурочено к юбилею создания системы органов и подразделений департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел, сообщила пресс-служба президента.

На лицевой стороне медали размещена восьмиконечная орденская звезда, в центре — щит со стилизованным изображением Пищаловского замка, где расположено СИЗО № 1.

Медалью будут награждать действующих сотрудников, гражданский персонал и ветеранов органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД, а также должностных лиц государственных органов и иных организаций Беларуси и иностранных государств "за оказание содействия в выполнении возложенных на уголовно-исполнительную систему задач".

"Установление юбилейной медали станет дополнительным стимулом для образцового выполнения служебного долга сотрудниками уголовно-исполнительной системы и будет способствовать укреплению исторических традиций системы органов и подразделений департамента исполнения наказаний МВД. Это также подчеркнет особую роль органов и подразделений пенитенциарной системы в борьбе с преступностью, исправлении осужденных и профилактике преступлений", — подчеркивается в сообщении.

БелаПАН.

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