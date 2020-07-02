Лукашенко недоволен критикой нынешнего государственного устройства

Минск, 2 июля. Недовольство критикой нынешнего государственного устройства высказал Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости (отмечается 3 июля).

По его словам, на референдумах в 1990-х годах народ сделал выбор в пользу сильной власти, способной обеспечить безопасность и стабильность государственного развития. "Странно, но в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны. Я хочу некоторым напомнить, а молодежь, которая этого не знает, проинформировать, что не я взял и монополизировал эту власть, взвалил на свои плечи непосильную ношу. Тогда мы представляли кровавый обрубок большого, великого государства — Советского Союза. Ни денег, ни муки, чтобы хлеб испечь, кругом забастовки. И тогда я предложил варианты, не кулуарно, не имея тогда еще никакой власти. И вы на референдуме, поддержав меня, взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу", — заявил Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

По его мнению, многие постсоветские страны завидуют белорусам, которые спокойно прошли путь становления. "Сегодня отдельным неймется, хочется перевернуть, реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел в город-герой Минск. Посмотрите на Америку — богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу — им-то чего неймется? Посмотрите, что творится: последние события и пандемия породили в Соединенных Штатах Америки 60 млн безработных, голодные бунты. Мы не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах. А для этого надо, чтобы экономика всего мира существовала, если экономика всего мира закроется, закроемся и мы, потому что мы экспортно ориентированные, основное сырье и ресурсы покупаем из-за рубежа", — заявил официальный лидер.

О необходимости конституционного референдума заявил претендент на пост президента Виктор Бабарико, который считает необходимым взять за основу прежнюю редакцию Основного закона, принятого в 1994 году.