Лукашенко: Если пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами

Минск, 2 июля. "Если только мы пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами", — заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости (отмечается 3 июля)

"Белорусами, которые в самые трудные времена выходили победителями. Белорусами, которые всегда относились с большим уважением к тому, что было сделано предшественниками. Белорусами, которые всегда опирались на исконные традиции в культурной, научной, производственной, политической и общественной жизни страны", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Сегодня Беларусь на разрыв. С Востока нас боятся потерять (и я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян). Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, чтобы в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное сами заработаем", — сказал официальный лидер.

По его словам, Беларусь не хочет, чтобы ею понукали с Запада. "Недавно отличились французы (видимо, речь о заявлении МИД Франции от 23 июня с призывом к белорусским властям соблюдать свободу слова и демонстраций. — БелаПАН.). Им ли об этом говорить, когда еще "желтые жилеты" с улиц не сошли? Идет страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво. Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда", — заявил белорусский руководитель.