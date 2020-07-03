В День Независимости в Минске состоится ряд праздничных мероприятий

Минск, 3 июля. В День Независимости в Минске 3 июля состоится ряд праздничных мероприятий, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.

Празднование начнется в 10.00 с патриотического шествия "Беларусь помнит!" по проспекту Независимости до площади Победы и церемонии возложения цветов к Вечному огню.

В 12.00 на площадке у Дворца спорта откроется выставка-ярмарка "Зроблена ў Беларусі" с широким ассортиментом продукции отечественного производства и развлекательной программой. Также здесь организуют зону фуд-корта. Ярмарка будет работать до 5 июля.

В 20.00 состоится торжественное открытие светомузыкального фонтанного комплекса на набережной Свислочи в столичном парке имени Я. Купалы. Световое шоу завершится в 23.00.

В 21.00 у стелы "Минск — город-герой" начнется праздничный гала-концерт "Беларусь бязмежная" с участием артистов отечественной эстрады, известных хореографических коллективов.

В 23.00 начнется праздничный фейерверк. Он будет дан в восьми точках города: в сквере "Старостинская Слобода", в столичных парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Михаила Павлова, Уго Чавеса, в районе набережной водохранилища Дрозды, на площадке у "Чижовка-арены". 3 июля прошлого года в районе Комсомольского озера из-за использования бракованной пиротехники один человек погиб и 11 получили ранения.

До 5 июля на Октябрьской площади будет работать выставка новейших образцов машиностроения. Свою продукцию представят Минский автомобильный завод, БелАЗ, "БелДжи", "Амкодор". Время работы выставки с 8.00 до 20.00.

Мероприятия также пройдут на традиционных площадках во всех районах города.

Будет изменена работа общественного транспорта. С 5.30 до 12.00 (ориентировочно) ограничат движение по пр. Независимости от ул. Ленина до ул.Козлова, с 17.00 до 00.00 (ориентировочно) — по пр. Победителей от ул. Мельникайте до ул. Саперов и по пр. Машерова от ул. Даумана до ул. Мельникайте.

До 1.40 продлят работу:

— автобусов №№ 1, 22, 24, 26, 29, 42, 43д, 44, 54, 69, 72, 73, 74С, 90, 112С, 113А, 135, 139, 147, 159, 921;

— троллейбусов №№ 3, 6, 20, 27, 48, 53;

— трамваев №№ 3, 11.

Метро будет работать до 1.30. С 10.00 интервал движения поездов составит 6 минут. Станции "Немига", "Октябрьская", "Фрунзенская", "Молодежная" закроются в 1.10, остальные — в 1.00.