Хоккейное "Динамо" сообщило о погашении долгов игрокам

Минск, 3 июля. О погашении долгов игрокам сообщил 3 июля хоккейный клуб "Динамо" (Минск).

"Динамо" полностью рассчиталось с задолженностями перед хоккеистами — наконец-то я могу об этом объявить официально. Для нас очень важно было войти в новый сезон без долгов, и теперь у меня есть уверенность, что так и будет", — заявил генеральный директор "Динамо" Дмитрий Басков, слова которого приводит пресс-служба клуба.

В то же время "еще остались незначительные задолженности перед подрядчиками и поставщиками". "В ближайшее время выплатим все до копейки", — пообещал Басков.

"Этой весной нам было очень непросто в экономическом плане, — отметил он. — Не скрою, что и сейчас в "Динамо" нет золотых гор, но минимальные требования КХЛ мы будем готовы выполнить. Беларусь сохранила своего представителя в сильнейшей лиге Европы, значит, отечественный хоккей продолжит поступательно развиваться, что особенно важно в преддверии домашнего чемпионата мира".

Гендиректор сообщил, что поддержка со стороны традиционного генерального спонсора ОАО "Беларуськалий" "достигла своего исторического минимума" и в новом сезоне значительная доля бюджета "впервые в истории" будет сформирована "за счет коммерческих партнеров". "Клуб поступательно снижает значение господдержки, при этом продолжая выполнять задачи, поставленные перед нами государством", — заявил Басков.

Минувший сезон в Континентальной хоккейной лиге "Динамо" завершило на последнем месте в Западной конференции.