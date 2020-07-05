В избирательной кампании начался этап регистрации кандидатов в президенты

Минск, 5 июля. Новый этап кампании по выборам президента Республики Беларусь — регистрация кандидатов — продлится с 5 по 14 июля.

Документы на регистрацию кандидатами в президенты, напомним, подали семь человек — Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и действующий глава государства Александра Лукашенко.

30 июня Центризбирком опубликовал сведения о количестве достоверных подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

У Александра Лукашенко признаны действительными 1.939.572 подписи. Руководитель его избирательного штаба Михаил Орда сообщил, что собрано около 2 млн подписей.

У Виктора Бабарико действительными признаны 165.744 подписи, хотя его штаб заявлял, что собрано почти 435 тысяч подписей, но по объективным причинам сдано 365 тысяч.

У Анны Канопацкой признаны действительными 146.588 подписей, хотя сама она заявляла журналистам, что подала немногим более 110 тысяч выверенных подписей.

У Сергея Черечня ЦИК признал действительными 143.109 подписей. Претендент на пост президента сообщал о сборе 106,5 тысячи.

У Андрея Дмитриева действительными признана 106.841 подпись. Он сообщал о 107 тысячах собранных подписей.

У Светланы Тихановской признаны действительными 104.757 подписей. Ее инициативная группа передала в избиркомы около 110 тысяч подписей, еще 38 тысяч по разным причинам команда сдать не успела.

У Валерия Цепкало признаны действительными 75.249 подписей. Сам претендент заявлял о сдаче 160 тысяч при собранных 200 тысячах подписей.

Несмотря на то, что у Цепкало после проверки подлинными признаны менее 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации, ЦИК будет рассматривать его заявление на регистрацию кандидатом в президенты. Как пояснила БелаПАН глава Центризбиркома Лидия Ермошина, это связано с тем, что Цепкало подал документы на регистрацию в числе первых, еще до завершения проверки.

Претендент на пост президента, собравший больше всех подписей после Александра Лукашенко, — бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико — сейчас находится в СИЗО КГБ. Он был задержан 18 июня по подозрению в совершении экономических преступлений. За несколько дней до этого в "Белгазпромбанке" и ряде других коммерческих компаний прошли обыски.

Лукашенко публично заявил, что проверка деятельности банка, которым до избирательной кампании руководил Бабарико, проводится по его поручению. При этом действующий глава государства утверждал, что никакой политической подоплеки в деле нет. Сам Бабарико связал происходящее со своей политической деятельностью.

"Международная амнистия" признала Виктора Бабарико и его задержанных соратников политическими заключенными.

Выборы президента Беларуси назначены 9 августа.