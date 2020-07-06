Беларусь и Россия сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу

Минск, 6 июля. Беларусь и Россия сожалеют о решении США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), говорится в совместном заявлении двух стран, текст которого обнародовал белорусский МИД.

Заявление сделано в связи с проведением 6 июля в формате видеосвязи конференции государств — участников договора, на которой будут рассмотрены последствия выхода из ДОН Соединенных Штатов Америки. В мероприятии примут участие все государства — участники этого многостороннего механизма.

Беларусь и Россия считают, что выход США из Договора по открытому небу "способен нанести серьезный ущерб архитектуре общеевропейской безопасности и системе договоренностей в области контроля над вооружениями".

"Республика Беларусь и Российская Федерация, составляющие группу государств — участников в рамках ДОН, готовы к равноправному и взаимоуважительному диалогу, направленному на поиск комплексного решения проблем выполнения договора, без ультиматумов и при учете всеми сторонами интересов и озабоченностей друг друга", — говорится в заявлении.



"При определении и реализации нашей дальнейшей линии в отношении ДОН мы будем тесно сотрудничать в рамках группы государств — участников договора, руководствуясь целями поддержания международной стабильности, повышения эффективности и жизнеспособности договора за счет укрепления доверия между государствами-участниками и с учетом обеспечения интересов безопасности Беларуси и России", — отмечается в заявлении двух стран.

Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году и вступивший в силу в 2002 году, разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов (всего их 34). 21 мая США заявили о выходе из договора через шесть месяцев. Вашингтон неоднократно обвинял в его невыполнении Россию.