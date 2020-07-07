Лукашенко: В Беларуси реформа может быть только в одном направлении — как совершенствование того, что у нас есть

Минск, 7 июля. В Беларуси можно только совершенствовать то, что уже есть, заявил Александр Лукашенко на встрече с активом Минска 7 июля.

"Задачи очень непростые, и реформами эти задачи не решишь. Поскольку много говорят о "пераменах", реформах, я должен сказать, как я понимаю эти реформы и как мы шли по жизни, реформируясь: в Беларуси реформа может быть только в одном направлении — как совершенствование того, что у нас есть", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"У нас большие задачи, задачи огромной важности, которые мы должны решить, — сказал официальный лидер. — И реформа — это то будем совершенствовать, расширять и углублять, что мы умеем делать. Создавая новые производства. Реформы и еще раз реформы, но как совершенствование того, что у нас есть. Будь то образование, здравоохранение, промышленность или сельское хозяйство".

Лукашенко также заявил, что Минск перенаселять нельзя. "Особое внимание нам надо обратить в целом на город. Он должен быть образцом для жизни во всех отношениях. Пока общегородская очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий насчитывает почти 200 тыс. семей", — сказал он.

Белорусский руководитель подчеркнул, что поставлена задача не допустить превышения численности населения в городе более 2 млн, чтобы не повторить негативный опыт крупных городов, где большая концентрация населения. "Будем развивать города-спутники, но в Минске надо сокращать строительство", — отметил Лукашенко.