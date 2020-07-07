Правительство запретило повышать зарплаты работникам предприятий-должников

Минск, 7 июля. Правительство ввело ограничения по оплате труда для организаций, имеющих задолженность перед бюджетом. Это предусмотрено постановлением Совета министров № 400.

Согласно документу, который опубликован 7 июля, при наличии задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные фонды организации, независимо от формы собственности, "не могут повышать тарифные ставки (тарифные оклады) работников до полного погашения этой задолженности".



Исключение относится только к бюджетным и иным организациям, получающим субсидии, и которым предоставлена отсрочка (рассрочка) погашения задолженности по платежам в бюджет.



Тема необоснованных расходов организаций, в том числе имеющих задолженность перед бюджетом, поднималась в марте этого года на заседании президиума Совета министров под председательством тогдашнего премьер-министра Сергея Румаса.



Он обращал внимание на то, что даже те предприятия, которые получили господдержку, позволяют себе необоснованные расходы. "Докатились до того, что предприятия, выпросившие государственную поддержку, оказывают спонсорскую помощь. И никому до этого нет дела", — возмущался Румас.



Он отметил, что госсектор по уровню производительности труда уступает частному сектору, но при этом госпредприятия в ряде случаев не занимаются сокращением затрат. "По имеющейся у меня информации, некоторые общества даже не предусмотрели этот вопрос в повестке дня наблюдательных советов. Затраты растут как по госорганам, так и по отдельным организациям", — констатировал Румас.