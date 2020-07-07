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Дата распечатки: 07.07.2020 14:33
 
07.07.2020 13:30 Экономика

В ЕАЭС сформируют оперативный комитет для урегулирования спорных вопросов перемещения товаров через границы

Минск, 7 июля. Евразийская экономическая комиссия подготовила предложения по формированию оперативного комитета (рабочей группы высокого уровня) для урегулирования разногласий и решения спорных вопросов перемещения товаров через границы стран Евразийского экономического союза.

Проект соответствующего распоряжения Совета ЕЭК был рассмотрен 6 июля на совещании с участием председателя и членов коллегии ЕЭК, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Ранее члены совета ЕЭК отмечали, что для устранения барьеров на внутреннем рынке союза нужны новые инструменты, и поддержали предложение коллегии ЕЭК о создании комитета.

На совещании было отмечено, что страны союза прислали списки кандидатов в состав комитета, однако пока не от всех поступили предложения в дорожную карту. Вместе с тем ситуация на границах остается сложной, и действовать нужно решительно, считают в ЕЭК.

"Мероприятия дорожной карты необходимо разбить на два этапа: первоочередные меры, которые должны быть выполнены уже сейчас, и меры на среднесрочную перспективу.  Оперативный комитет позволит нам вырабатывать быстрые решения и снимать многие проблемные вопросы в режиме реального времени", — подчеркнул председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

В числе срочных мероприятий участники совещания отметили необходимость администрирования импорта товаров из третьих стран, информационного обмена между государствами-членами, идентификации санкционных товаров, утверждения профиля риска, применения навигационных пломб.

Доработанный документ планируется рассмотреть на заседании совета ЕЭК.

Марина Носова, БелаПАН.

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