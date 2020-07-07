Лукашенко: Надо обеспечить равномерное развитие страны (дополнено)

Минск, 7 июля. О необходимости "обеспечить равномерное развитие страны" заявил Александр Лукашенко на встрече с активом Минска 7 июля.

Как сообщает пресс-служба президента, открывая встречу, он назвал белорусскую столицу "визитной карточкой страны, политическим, экономическим, научным, культурным центром государства".

Лукашенко отметил, что в первые годы его президентства порядок начали наводить именно со столицы. "По сути, ею только и занимались в первые годы. Ресурсы, силы, какие были тогда, все сюда вкладывалось", — сказал он.

По словам официального лидера, только впоследствии обратили взгляд на регионы. Сейчас речь идет в том числе о развитии так называемых неперспективных деревень и хуторов. Лукашенко призвал население, в том числе городских жителей, приобретать участки земли в сельской местности.

"Хорошо, чтобы у каждого горожанина был свой клочок земли, — сказал Лукашенко. — Это мы будем продвигать активно в предстоящую пятилетку. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Пандемия нас образумила и та небольшая паника, которая прошлась по стране. И мы поняли, что, у кого есть небольшой участок, дача, это было спасение для стариков. Смогли и сами выехать на выходные, и вывезти туда детей".

Лукашенко отметил, что в сельской местности есть огромное количество свободных участков. "Их надо передать в собственность нашим людям за совсем символическую цену. Таким образом мы возродим и неперспективные деревеньки, будем развивать малые города, поселки городского типа, создадим удобство для жизни", — считает он.

По мнению белорусского руководителя, Минск — образцовый город для проведения спортивных и культурных мероприятий. Значительные усилия, отметил он, были приложены для строительства современных спортивных объектов, что в том числе позволило на высоком уровне провести II Европейские игры. "Это был прорыв. Если хотите, дипломатический прорыв", — заявил Лукашенко.

Он также назвал переход на электромобили одной из основных задач будущей пятилетки: "Мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем, будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и, по крайней мере, ни в коем случае не отстать".