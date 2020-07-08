Северинец осужден еще на 15 суток ареста

Минск, 8 июля. Оппозиционный политик Павел Северинец, который уже месяц находится в заключении, осужден еще на 15 суток ареста, сообщают правозащитники. Таким образом, общий срок его арестов превысил 90 суток.

По информации сайта spring96.org, очередной процесс над Северинцем состоялся 8 июля в суде Советского района Минска. Связь с осужденным была организована через Skype. Судья — Вера Головкова.

"На этот раз его осудили за призывы к участию в акции возле Комаровского рынка 7 июня, которая проходила во время пикетов по сбору подписей за альтернативных выдвиженцев в кандидаты. 15 суток непосредственно за участие в акции Северинец получил ранее", — сообщают правозащитники.

Северинец был задержан 7 июня возле своего дома вскоре после того, как провел на площади перед Комаровским рынком "народный пикет свободы и солидарности" рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. На следующий день суд Фрунзенского района Минска арестовал его на 15 суток за участие в одном из предыдущих предвыборных пикетов. Позже Северинцу были назначены административные аресты за участие в других акциях. В результате нескольких судебных заседаний Северинец получил суммарно 90 суток ареста. Политик содержится в центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина.



Правозащитная организация "Международная амнистия" объявила акцию по освобождению Павла Северинца. В сообщении "Международной амнистии" отмечалось, что организации стало известно о жестоком обращении с политиком в ЦИП: ему 10 дней не давали встретиться с адвокатом, его держали в карцере.



"Павел Северинец — узник совести, которого следует немедленно освободить безо всяких условий, а до тех пор гарантировать его безопасность и неприкосновенность", — подчеркивала правозащитная организация. "Международная амнистия" также отмечала, что Северинца уже признавали узником совести в 2011 году. Тогда он был приговорен к трем годам исправительных работ по итогам участия в массовых акциях протеста после президентских выборов 2010 года.

"Международная амнистия" призвала неравнодушных граждан присоединиться к акции по освобождению Северинца — направлять на имя генпрокурора Беларуси Александра Конюка письма с требованиями немедленно освободить оппозиционного политика.