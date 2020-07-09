В Европарламенте обсуждают ситуацию в Беларуси накануне выборов

Минск, 9 июля. В Европарламенте на заседании 9 июля обсуждают ситуацию в Беларуси накануне президентских выборов. Трансляция мероприятия ведется на официальном сайте Европарламента.

"Мы решительно осуждаем задержания мирных демонстрантов и требуем освобождения политзаключенных", — заявил глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь.

В свою очередь докладчик Европарламента по ситуации в Беларуси Пятрас Ауштравичюс заявил, что в Беларуси "наблюдается систематическая имитация избирательных процессов". "Общественное недовольство государственной политикой переполнило чашу терпения. Люди хотят перемен", — сказал он.

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