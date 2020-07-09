Европарламент обсудил ситуацию в Беларуси (дополнено)

Минск, 9 июля. Ситуация в Беларуси накануне президентских выборов обсуждалась 9 июля в Европарламенте. Депутаты осудили репрессивные действия властей и выразили поддержку гражданскому обществу.

Трансляция мероприятия велась на официальном сайте Европарламента.

Как отметил депутат Андрюс Кубилюс (Литва), "после 26 лет авторитарной роли Александра Лукашенко белорусский народ громко требует реальных перемен в своей стране". "И это может случиться 9 августа на президентских выборах. Сегодня ситуация отличается от того, что было раньше. Опросы общественного мнения показывают, что более 50% граждан хотят реальных изменений и лишь меньшинство хочет, чтобы Лукашенко остался", — сказал европарламентарий.

По словам Кубилюса, настроения белорусов напоминают ему "балтийскую революцию 1990 года". "Белорусские музыканты записывают популярные песни против режима, представители культурной элиты храбро выступают с заявлениями, осуждающими режим, блогеры создали реальную онлайн-сеть сопротивления, — перечислил депутат. — И все они подвергаются преследованиям со стороны режима. Главные соперники Лукашенко — Бабарико и Тихановский — находятся в заключении. За последний месяц список международно признанных политзаключенные вырос до 30 человек, включая такого известного оппозиционного лидера, как Павел Северинец".

Как считает Кубилюс, от Европарламента сегодня должны идти "три громких и ясных послания". "Во-первых, для граждан Беларуси: мы солидарны с вами и вашими требованиями перемен, и мы будем защищать ваше право принять решение об изменении вашей страны, чтобы стать нормальной европейской демократической страной. Во-вторых, четкое послание для Лукашенко и его номенклатуры: если 14 июля оппозиционные кандидаты не будут зарегистрированы, если политзаключенные и кандидаты не будут освобождены, если людей на улицах по-прежнему будут преследовать и запугивать, то будут санкции, персональные санкции. И в-третьих, послание для нас самих: мы должны защитить права наших соседей", — заявил евродепутат.

Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь (Польша) в свою очередь подчеркнул: прямо у границы с ЕС "наши соседи, граждане Беларуси, вновь столкнулись с нарушениями своих фундаментальных прав". "Мы с ними. Жыве Беларусь! Наше послание президенту Лукашенко четкое и ясное: мы решительно осуждаем задержания мирных демонстрантов и требуем немедленного освобождения всех политзаключенных", — сказал он.

По словам Бедроня, в нынешней ситуации у ЕС должна быть стратегическая и ответственная политика в отношении Беларуси — "политика, которая должна включать в себя четкие "красные линии" и умные условия".

Докладчик Европарламента по ситуации в Беларуси Пятрас Ауштрявичюс (Литва) отметил, что в Беларуси "наблюдается систематическая имитация избирательных процессов". "Общественное недовольство государственной политикой переполнило чашу терпения. Люди хотят перемен. Белорусский режим застрял в прошлом. В попытке сохранить власть он продолжает применять репрессии, устрашение, преследование и массовые аресты", — сказал парламентарий.

"Белорусский режим вновь вернулся к тому, что в стране есть узники совести, — констатировал Ауштрявичюс. — Спустя три года после своего освобождения бывший узник совести Николай Статкевич вновь находится в тюрьме. Еще одному оппозиционному лидеру Павлу Северинцу только что вновь продлили административный арест".

Литовский парламентарий также напомнил, что готовится к запуску АЭС в Островце, которая, по его словам, является "троянским конем в нашей европейской безопасности и энергетической безопасности".

Он призвал европейские институты разработать комплексную стратегию для Беларуси. "Она должна базироваться на европейских перспективах, уважать принципы суверенитета, демократического управления, свободных и честных выборов, плюралистического общества и международных стандартов атомной безопасности. ЕС должен выучить урок преждевременного снятия санкций в 2014 году и оставить открытой возможность введения санкций в зависимости от развития ситуации. Жыве Беларусь!" — заявил Ауштрявичюс.

По словам евродепутата Виолы фон Крамон-Таубадель (Германия), у ЕС есть три минимальных требования к Беларуси. "Во-первых, должно быть обеспечено проведение надлежащего наблюдения за предстоящими выборами в Беларуси. Во-вторых, президент ни в коем случае не может себе позволить не допустить к регистрации таких кандидатов, как Бабарико и Тихановская, потому что это будет отрицание права граждан выбирать. В-третьих, все политические заключенные должны быть немедленно освобождены. Это минимальные требования, и мы должны сделать все, чтобы они были выполнены", — подчеркнула она.

Испанский депутат Ману Пинеда отметил, что сегодня Европарламент обсуждает Беларусь, потому что "предстоят выборы в стране, которая является близким союзником России". "И вы бы хотели иметь влияние на результат этих выборов, — заявил он. — Это то вмешательство, которое ЕС обычно осуждает в отношении других стран. И давайте не забывать, что подобные действия в прошлом были опасны — например, когда мы меняли правительство любой ценой, иногда результатом этого становился нацистский министр, как мы видели в случае с Украиной". По мнению парламентария, ЕС не должен использовать политику санкций в отношении своих стран-соседей.

Михаэль Галер (Германия), который выступал после Пинеды, назвал его выступление "довольно впечатляющим". "Показалось, что он выступал в поддержку Александра Лукашенко, — сказал Галер. — После 26 лет белорусский народ устал от этого режима и хочет перемен. И это не мы призываем к переменам, этого требует народ страны".

Он считает важным, чтобы Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ наблюдало за выборами в Беларуси. "Политзаключенные должны быть отпущены, а у всех кандидатов должна быть возможность участвовать в выборах", — подчеркнул Галер.

Депутат Карин Карлсбро (Швеция) напомнила, что Беларусь продолжает оставаться единственной европейской страной, где применяется смертная казнь. По ее словам, ситуация в Беларуси становится все хуже с приближением дня выборов. "Сейчас время, когда ЕС должен поддержать демократическое развитие в Беларуси", — заявила депутат.

Еуджен Томак (Румыния) назвал неприемлемым то, что "в центре Европы есть диктатор, который преследует своих граждан". Он призвал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который присутствовал на сегодняшнем заседании Европарламента, "действовать решительно и подвергнуть санкциям этот режим, который преследует тех, кто верит в демократию, свободу и верховенство закона".

Еще один литовский депутат Йозас Олекас отметил, что "2020 год станет годом, который люди запомнят". "Это год, когда произошло очень много изменений. Но когда дело касается Беларуси, то, к сожалению, мы не можем увидеть никаких изменений. Президент Лукашенко убрал потенциальных кандидатов — они находятся в заключении, людей разгоняют с улиц. И именно поэтому ЕС должен ввести санкции против режима Лукашенко. Но мы не должны допустить того, чтобы санкции повредили обычным людям. Мы должны укреплять наши связи с гражданским обществом, мы не должны забывать о простых людях", — сказал он.

Жозеп Боррель заявил, что полностью согласен с той оценкой, которую дали ситуации в Беларуси евродепутаты. "Мы внимательно следим за избирательной кампанией в Беларуси, и события вызывают у нас беспокойство, — сказал он. — Очевидно, когда речь идет о репрессиях и нарушениях прав человека, которые допускает белорусский режим, мы осуждаем это. И мы уже выступали официально с предупреждающими заявлениями".

По словам Борреля, ЕС продолжит следить за развитием ситуации в Беларуси и будет принимать решения по ходу ее развития. Он подчеркнул, что предстоящие выборы определят дальнейшее развитие двусторонних отношений между ЕС и Беларусью. "Но нам необходимо сохранить контакты с гражданским обществом Беларуси", — добавил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.