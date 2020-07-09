Минская городская коллегия адвокатов указывает своим членам на "неприемлемость публичных эмоциональных высказываний"

Минск, 9 июля. Минская городская коллегия адвокатов (МГКА) разослала своим членам обращение, в котором указывает на неприемлемость "публичных эмоциональных высказываний неправового характера".

Текст обращения распространил утром 9 июля телеграм-канал "Minski Канал здравого смысла".



"В настоящее время в нашей стране наблюдается активизация политической и общественной жизни, — говорится в обращении. — Различные группы нашего общества оказались вовлеченными в этот процесс. Адвокаты коллегии не являются исключением. Выступая в средствах массовой информации, некоторые наши коллеги оказались подвержены личным амбициям и политическим предпочтениям, допуская публичные эмоциональные высказывания неправового характера".



МГКА обращает внимание на то, что распространяемая адвокатами информация о своей деятельности и оказываемой юридической помощи "не должна содержать оценочных характеристик адвоката, отзывов других лиц о работе адвоката, сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов, заявлений, намеков, двусмысленностей".



"Считаем неприемлемым размещение адвокатом, в рамках осуществления профессиональной деятельности, в средствах массовой информации и другим способом личных оценочных суждений неправового характера, в том числе в целях саморекламы и рекламы представляемого им адвокатского образования", — отмечается в обращении.



Со ссылкой на свои источники телеграм-канал также сообщил, что в отношении адвокатов Александра Пыльченко и Дмитрия Лаевского, которые защищают претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, "готовятся дисциплинарные производства", и им грозит исключение из коллегии адвокатов, что означает отзыв лицензии на адвокатскую деятельность.



В МГКА БелаПАН подтвердили подлинность опубликованного текста, но опровергли информацию о планах в отношении адвокатов Бабарико. "Да, такое обращение было. Вопрос привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности не рассматривается", — заявили в коллегии.



Там также сообщили, что членами МГКА являются 783 адвоката.