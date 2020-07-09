Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/07/09/ru_1049599/
Дата распечатки: 09.07.2020 13:48
 
09.07.2020 12:06 Общество

Минская городская коллегия адвокатов указывает своим членам на "неприемлемость публичных эмоциональных высказываний"

Минск, 9 июля. Минская городская коллегия адвокатов (МГКА) разослала своим членам обращение, в котором указывает на неприемлемость "публичных эмоциональных высказываний неправового характера".

Текст обращения распространил утром 9 июля телеграм-канал "Minski Канал здравого смысла".

"В настоящее время в нашей стране наблюдается активизация политической и общественной жизни, — говорится в обращении. — Различные группы нашего общества оказались вовлеченными в этот процесс. Адвокаты коллегии не являются исключением. Выступая в средствах массовой информации, некоторые наши коллеги оказались подвержены личным амбициям и политическим предпочтениям, допуская публичные эмоциональные высказывания неправового характера".

МГКА обращает внимание на то, что распространяемая адвокатами информация о своей деятельности и оказываемой  юридической помощи "не должна содержать оценочных характеристик адвоката, отзывов других лиц о работе адвоката, сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов, заявлений, намеков, двусмысленностей".

"Считаем неприемлемым размещение адвокатом, в рамках осуществления профессиональной деятельности, в средствах массовой информации и другим способом личных оценочных суждений неправового характера, в том числе в целях саморекламы и рекламы представляемого им адвокатского образования", — отмечается в обращении.

Со ссылкой на свои источники телеграм-канал также сообщил, что в отношении адвокатов Александра Пыльченко и Дмитрия Лаевского, которые защищают претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, "готовятся дисциплинарные производства", и им грозит исключение из коллегии адвокатов, что означает отзыв лицензии на адвокатскую деятельность.

В МГКА БелаПАН подтвердили подлинность опубликованного текста, но опровергли информацию о планах в отношении адвокатов Бабарико. "Да, такое обращение было. Вопрос привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности не рассматривается", — заявили в коллегии.

Там также сообщили, что членами МГКА являются 783 адвоката.

Ирина Турчина, БелаПАН.  

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 09 Июль 2020, 13:48
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239