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Дата распечатки: 09.07.2020 13:48
 
09.07.2020 12:41 Политика, Общество

Лукашенко "хорошо воспринимает" альтернативные точки зрения

Минск, 9 июля. Александр Лукашенко "хорошо воспринимает" альтернативные точки зрения. Об этом он заявил 9 июля в Минске на встрече с представителями крупнейших СМИ.

"Большинство из 250 человек в зале — люди государственные, хотя у вас своеобразное мышление. Это точно. То, что у вас на тот или иной факт может быть разное мнение, — это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По словам главы государства, "на уровне президента выработано четкое требование, что при подготовке любого мероприятия обязательно учитываются разные точки зрения". "Обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака — все это правильно", — считает он.

Следует отметить, что журналисты БелаПАН на встречу с главой государства не приглашены, как и представители ряда других негосударственных СМИ, в том числе tut.by, Onliner, "Радыё Свабода", "Комсомольская правда". Пока нет официальной информации о том, журналисты каких СМИ участвуют во встрече с Лукашенко.

Марина Носова, БелаПАН.

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