Спецдокладчик ООН: За последний год и без того тяжелое положение с правами человека в Беларуси ухудшилось

Минск, 11 июля. Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин призвала международное сообщество пристально следить за ситуацией в Беларуси в преддверии президентских выборов.

Как сообщает сайт управления Верховного комиссара ООН, представляя 10 июля в Женеве ежегодный доклад Совету по правам человека, Анаис Марин подчеркнула, что "за последний год и без того тяжелое положение с правами человека еще более ухудшилось".



В представленном докладе анализируется положение в области гражданских и политических прав в Беларуси в период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020-го.



"К сожалению, в 2019−2020 годах не было каких-либо серьезных улучшений в области нормативно-правовой защиты прав человека в Беларуси, − отметила Марин. − Поскольку практически ничего не было сделано для выполнения рекомендаций, представленных в предыдущих докладах, системные и систематические нарушения прав человека сохраняются как в законодательстве, так и на практике".



Спецдокладчик напомнила, что Александр Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, баллотируется в президенты уже шестой. Марин обеспокоена тем, что "правительство использует ограничительные законы и произвольные административные и судебные меры для наказания инакомыслия".



"Общественные и политические активисты, правозащитники, журналисты, блогеры и другие представители гражданского общества неоднократно подвергались преследованиям и запугиваниям, и многие были арестованы, пытаясь реализовать свои права на свободу выражения мнений и мирных собраний", − говорится в докладе.



Вместе тем, отметила Марин, "без поддержки правительства или какого-либо национального правозащитного учреждения белорусам будет трудно реализовать свои экономические, социальные и культурные права". "Для уязвимых групп − таких, как женщины, люди с инвалидностью, люди с ВИЧ − ситуация еще более сложная", − говорится в докладе.



"Меньшинства, представители ЛГБТ и семьи задержанных подвергаются стигматизации, в то время как закона о борьбе с дискриминацией, который бы их защищал, не существует", − подчеркнула Марин.



Спецдокладчик выразила обеспокоенность "по поводу доступности и качества медицинской помощи в местах лишения свободы во время пандемии COVID-19, особенно для детей, отбывающих несоразмерно длительные сроки тюремного заключения за преступления, связанные с наркотиками".



Она также отметила, что "белорусскоязычное население подвергается дискриминации в сфере высшего и среднего образования и в средствах массовой информации". "Это не только угрожает сохранению языка, но и ограничивает культурную жизнь в стране", − добавила Марин.



Спецдокладчик напомнила, что Беларусь остается единственной страной в Европе, которая применяет и осуществляет смертную казнь. "Я сожалею, что в Беларуси до сих пор не введен мораторий на смертную казнь, и я обеспокоена отсутствием усилий по борьбе с пытками и жестоким обращением", − подчеркнула Марин.



Она рекомендовала Совету по правам человека ООН продлится мандат спецдокладчика по Беларуси, поскольку это "дает возможность представителям гражданского общества быть услышанными". Анаис Марин также подчеркнула: несмотря на то, что власти Беларуси не признают ee мандат, она готова к конструктивному диалогу с правительством.



Француженка Анаис Марин была назначена специальным докладчиком ООН по правам человека в Беларуси в 2018 году.