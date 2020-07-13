Лукашенко поздравил Дуду с переизбранием на пост президента Польши

Минск, 13 июля. Александр Лукашенко поздравил Анджея Дуду с переизбранием на пост президента Польши, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

"Выбор десятков миллионов поляков, который обеспечил победный результат голосования, убедительно свидетельствует о поддержке народом курса на укрепление польского государства, повышение благополучия и безопасности его граждан", — говорится в поздравлении.

Лукашенко рассчитывает на "дальнейшее укрепление основанных на доверии и уважении добрососедских отношений и конструктивного сотрудничества между Минском и Варшавой во всех отраслях взаимного интереса". Он пожелал Дуде "плодотворной работы на высшей государственной должности", а жителям страны — "мира, гражданского согласия и быстрого преодоления временных трудностей".

Во втором туре выборов 12 июля Дуда, поддерживаемый консервативной партией "Право и справедливость", набрал 51,1% голосов, его соперник — Рафал Тшасковски от либеральной "Гражданской платформы" — 48,9%.