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Дата распечатки: 13.07.2020 21:29
 
13.07.2020 20:58 Политика, Беларусь — Евросоюз

Лукашенко поздравил Дуду с переизбранием на пост президента Польши

Минск, 13 июля. Александр Лукашенко поздравил Анджея Дуду с переизбранием на пост президента Польши, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

"Выбор десятков миллионов поляков, который обеспечил победный результат голосования, убедительно свидетельствует о поддержке народом курса на укрепление польского государства, повышение благополучия и безопасности его граждан", — говорится в поздравлении.

Лукашенко рассчитывает на "дальнейшее укрепление основанных на доверии и уважении добрососедских отношений и конструктивного сотрудничества между Минском и Варшавой во всех отраслях взаимного интереса". Он пожелал Дуде "плодотворной работы на высшей государственной должности", а жителям страны — "мира, гражданского согласия и быстрого преодоления временных трудностей".

Во втором туре выборов 12 июля Дуда, поддерживаемый консервативной партией "Право и справедливость", набрал 51,1% голосов, его соперник — Рафал Тшасковски от либеральной "Гражданской платформы" — 48,9%.

БелаПАН.

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