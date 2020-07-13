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Дата распечатки: 13.07.2020 18:27
 
13.07.2020 17:30 Видео, Общество, Беларусь — Евросоюз

Посол ЕС: Надеюсь, что санкции в отношении Беларуси вводить не придется

Глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель надеется, что санкции из-за наличия политзаключенных в отношении Беларуси вводить не придется.

13 июля Шубель принял участие в церемонии передачи средств индивидуальной защиты, закупленных Всемирной организации здравоохранения на средства ЕС, для врачей Минской области.

"Санкции — это вопрос всех стран Евросоюза, мы будем обсуждать в зависимости от ситуации. Мы надеемся, что нам не будет необходимости это делать", — сказал Шубель.

Он отметил, что сторонам удалось сделать многое в течение последних пяти лет. "Мы были рады, что у вас пять лет не было политических заключенных. Это был важный шаг, мы многое сделали вместе, создали структуры, которых ранее не было. Мы вели переговоры по поводу заключения договора о партнерстве и сотрудничестве, который в принципе готов. У нас диалог во многих сферах. ЕБРР и Европейский инвестиционный банк успешно работают в вашей стране", — отметил дипломат.

"Мы готовы идти дальше, но есть одно большое но. Это ситуация по поводу прав человека и демократии в вашей стране, особенно в контексте президентских выборов. Мы ясно объяснили, что мы ожидаем от руководства страны", — сказал глава представительства Евросоюза.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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