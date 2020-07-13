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Дата распечатки: 15.07.2020 09:17
 
13.07.2020 08:40 Политика, Общество

Правозащитники: Условия избирательной кампании не соответствуют международным стандартам

Минск, 13 июля. Созданные властями Беларуси условия избирательной кампании не соответствуют международным стандартам проведения справедливых демократических выборов. Такая оценка содержится в аналитическом отчете кампании "Правозащитники за свободные выборы" по итогам наблюдения за ходом президентской кампании 6—12 июля.

Отчет опубликован на правозащитном сайте spring96.org.

Как отмечают авторы доклада, один из кандидатов в президенты, действующий глава государства Александр Лукашенко, уже фактически начал активную агитационную кампанию с использованием государственных СМИ и ресурса исполнительной вертикали власти.

Международные организации, говорится в отчете, продолжают призывать власти Беларуси прекратить начавшиеся репрессии и провести справедливые выборы. Некоторые депутаты Европарламента высказывают мнение о необходимости возобновления санкций в отношении Беларуси в случае отказа освободить всех политических заключенных.

Тем не менее, заявляют "Правозащитники за свободные выборы", власти продолжают политику применения репрессий в отношении участников мирных собраний, блогеров, политических активистов. "Количество политических заключенных в стране достигло 24 человек. Количество задержанных с момента начала избирательной кампании составило как минимум 703 человека, из них 129 были подвергнуты административным арестам и 252 — оштрафованы", — сообщают авторы отчета.

Сообщается также, что Белорусский Хельсинкский комитет получил ответ из ЦИК на обращение с предложениями, направленными на увеличение прозрачности избирательного процесса, в том числе процедур подсчета голосов. "Данные предложения были подготовлены экспертами кампании "Правозащитники за свободные выборы" с учетом рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ. Однако ЦИК отказалась урегулировать данные предложения, ответив, что это требует внесения изменений в Избирательный кодекс", — констатируют правозащитники.

Кампанию "Правозащитники за свободные выборы" проводят лишенный регистрации правозащитный центр "Весна" и республиканское правозащитное общественное объединение "Белорусский Хельсинкский комитет".

Андрей Середа, БелаПАН.

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