Лукашенко назвал строительство нового моста через Сож примером реформ в Беларуси

Минск, 13 июля. Александр Лукашенко, открывая 13 июля мост через Сож в Славгородском районе (Могилевская область), назвал его строительство примером реформ, которые будут и впредь проводить в Беларуси.

"Реформы — это вот это, — цитирует официального лидера его пресс-служба. — Насколько их будет мало или много, насколько они будут быстры, зависит от денег. Поэтому вы не верьте тому, кто будет говорить, что с вертолета станет деньги разбрасывать и строить почти каждый год по тысяче мостов. Такого не будет никогда".

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в сооружении этого объекта. Использование конструкций демонтированного моста через Сож в Кричеве при строительстве нового моста Лукашенко назвал "хозяйским подходом к делу".

Особое значение, сказал глава государства, мост имеет прежде всего для жителей Краснопольского и Славгородского районов Могилевской области. По его словам, "они ждали этого строительства несколько десятилетий". Идея сооружения моста в этом месте появилась еще в советские времена, но ее реализация "была отложена из-за аварии на Чернобыльской АЭС".

"Мы сейчас воплотили ее в жизнь. Жители левобережья спокойно могут перемещаться на правый берег, не объезжая через 120—130 километров. Мы улучшили логистику, построив этот мост, сделали вам хороший подарок", — отметил он.

Во время поездки в Славгородский район Лукашенко также посетил гидрологический памятник природы республиканского значения "Голубая криница". Здесь он пообщался с местными жителями, которые торгуют собственной продукцией, в том числе сырами, медом, изделиями народных промыслов. Как сообщает пресс-служба, Лукашенко подарили оберег — фигурку домового. "Что значит спасли деревню, малые города... Если бы загубили, этой бы красоты не было, — отреагировал он на предмет народного творчества. — Ценнейшие люди, которые своими руками что-то делают".

Также Лукашенко преподнесли в подарок местный мед. Официальный лидер пообщался с пчеловодами и отметил, что сам держит пасеку. "Вы делаете великое дело. Мы будем вас всячески поддерживать", — пообещал он.

Лукашенко назвал "Голубую криницу" прекрасным местом, куда нужно "приезжать от пандемии лечиться".