Лукашенко: В ближайшие три года в модернизацию и строительство 18 мостов планируется вложить около 130 млн долларов (обновлено)

Минск, 13 июля. В ближайшие три года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов, сообщил Александр Лукашенко 13 июля во время открытия моста через Сож в Славгородском районе (Могилевская область), сообщает пресс-служба президента.

По его словам, на эти цели будет потрачено около 130 млн долларов. "Договорились с европейцами. Это же транзит, и их тоже. Около 130 миллионов долларов должны вложить в это. Европейские деньги есть, — заверил Лукашенко представителей строительных организаций. — Я попросил, чтобы наши министры и члены правительства имели в виду, что эти деньги должны остаться у нас. Вы обязательно должны выиграть подряд на строительство этих мостов. Мы должны посоревноваться с теми, кто придет и захочет строить. До сих пор мы выигрывали эти конкурсы".

"У нас большая программа не только по восстановлению этих 18 мостов. У нас мостов 30—40 маленьких, которые мы должны в порядок привести. Так что работы у мостовиков будет очень много. И там время не терпит. За следующую пятилетку мы должны это сделать", — добавил он.

По словам Лукашенко, преимуществом строительства в Беларуси является "честный подход", при котором "никто никому не давал откаты, не завышал сметную стоимость". "Все было по чести, так, как надо. И мы выигрывали. Строили на Гродно дорогу — это огромная работа была, и строили сами", — привел пример глава государства.

Официальный лидер ориентировал отечественные дорожно-строительные организации на приведение в порядок дорог местного значения в ближайшие пять лет, сообщает пресс-служба. "До областных центров мы сделали дороги, — констатировал он. — Сейчас надо привести в порядок до районных центров. Это обязательно мы должны закончить. И дополнительно от районных центров до агрогородков".

"Без дорог у нас жизни нет. Это и настроение людей, и экономика, и транзит, на котором мы хотим заработать", — добавил Лукашенко.

Он заявил, что за следующие пять лет должна быть реализована программа по развитию юго-востока Могилевской области. "Если мы реализуем программу по развитию этого региона, Могилевская область будет жить, — сказал глава государства. — Там и инвестиции хорошие, и льготы приличные. Я буду делать все для того, чтобы эта программа была реализована. Это очень важно. Здесь можно и нужно жить".

Лукашенко призвал "стараться жить и работать на своей земле", потому что "мы нигде никому не нужны". "Сейчас конкуренция бешеная, — пояснил он. — Поэтому смотрите на месте, где вы привыкли, где можно какой-то клочок земли [обрабатывать], какую-то фабрику, завод построить или заниматься индивидуальным предпринимательством".

"Смотрите на свою землю. Если вы укрепитесь здесь, то и дети ваши получат фундамент для развития. Поэтому стройте свой дом здесь. Как бы ни складывалась ситуация, если мы трудимся, к чему-то стремимся, Господь всегда нас поддержит", — посоветовал он.

Говоря о пустующих участках в деревнях, Лукашенко заявил: "Надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях (да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли), и отдать людям под дачи".

Интерес к подобным участкам и в целом к проживанию за пределами больших городов, по его словам, значительно возрос во время ухудшения эпидемиологической обстановки. Например под Минском свободных неиспользуемых участков земли практически не осталось.

Теперь нужно активнее предлагать всем желающим приобретать под строительство дач участки в других регионах Беларуси, тем более их достаточно, считает Лукашенко. "Это будет такая большая социальная программа, и давление с моей стороны будет сильное, чтобы мы освоили эти клочки", — пообещал официальный лидер.