Казакевич: МВД может эффективно блокировать интернет-ресурсы в случае угрозы нацбезопасности

Минск, 13 июля. МВД может "эффективно блокировать" интернет-ресурсы в случае угрозы национальной безопасности, заявил заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич 13 июля в ходе онлайн-брифинга в ответ на просьбу прокомментировать российский опыт блокировки "Телеграма".

"Мое личное мнение: с технической точки зрения нельзя, а с информационной точки зрения просто глупо блокировать не только телеграм-каналы, но и какие-либо ресурсы. Потому что интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух", — сказал Казакевич.

В то же время, добавил он, "в случае угрозы национальной безопасности, в случае угрозы распространения любой деструктивной информации, будь то направление наркоугрозы либо иные направления, мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента к этим ресурсам".



Он отметил, что "в этом году предвыборная кампания происходит в условиях невиданного информационного давления, манипулирования общественным мнением, дискредитации органов власти и управления".



"Для создания негативных информационных поводов, для запугивания людей, поддерживающих государство, для постоянного вброса фейковых новостей, разжигающих недовольство граждан, широко используются интернет-ресурсы, — сказал Казакевич. — Именно благодаря интернету такие процессы получили дополнительные преимущества. Прежде всего, это высокая скорость и мобильность передачи информации. Иными словами, вы можете находиться в любом месте и давать свои комментарии, высказывать отношения к событиям либо лицам".

По словам Казакевича, интернет предоставляет "потенциально огромные масштабы аудитории, возможность обратиться к неограниченному кругу лиц". "Плюс к этому — кажущаяся анонимность обращений, способность быстро и эффективно контактировать с аудиторией без каких-либо значительных материальных затрат, — добавил замминистра. — Подготовка очередных незаконных акций и вербовка новых сторонников осуществляется посредством специализированных интернет-ресурсов, закрытых групп в интернет-мессенджерах, прежде всего в "Вайбере", "Телеграме" и так далее. Наиболее одиозные, радикально настроенные лица ведут персональные видеоблоги и паблик-чаты в таких интернет-ресурсах, как YouTube, "Фейсбук", "ВКонтакте".

"Происходящее в стране, — заявил Казакевич, — является частью политтехнологий, направленных на достижение одной простой цели — расшатать и дестабилизировать ситуацию в стране. Элементом такой технологии является негативное воздействие в информационном поле с целью подрыва авторитета органов власти и управления, очернения конкретных должностных лиц, общественных деятелей, сотрудников правоохранительных органов, угроз и оскорблений в их адрес".

По словам чиновника, задачи таких действий "просты и понятны". "С одной стороны, породить недоверие и неприязнь, а в конечном итоге — ненависть граждан к существующему государственному строю, особенно к сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск. С другой стороны, стоит задача расшатать сознание самих сотрудников, чтобы в конечном итоге посеять в них неуверенность, породить страх, невозможность или нежелание выполнять принятое на себя обязательство по охране общественного порядка и борьбы с преступностью", — полагает Казакевич.