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Дата распечатки: 14.07.2020 15:47
 
14.07.2020 14:55 Фото

Регистрация кандидатов в президенты

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Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов 14 июля зарегистрировала кандидатами в президенты Беларуси пять человек.

Избирательную кампанию продолжат:

— Андрей Дмитриев, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" (фото 1—4);

— Анна Канопацкая, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (фото 5—8);

— Александр Лукашенко, действующий глава государства;

— Светлана Тихановская, супруга блогера и политзаключенного Сергея Тихановского (фото 9—11);

— Сергей Черечень, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" (фото 12—13).

ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико (на фото 14—17 — представители штаба Бабарико).

В регистрации также отказано бывшему дипломату, чиновнику, экс-директору Парка высоких технологий Валерию Цепкало (на фото 18—20 — представители штаба Цепкало).

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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