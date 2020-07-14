Регистрация кандидатов в президенты

Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов 14 июля зарегистрировала кандидатами в президенты Беларуси пять человек.

Избирательную кампанию продолжат:

— Андрей Дмитриев, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" (фото 1—4);

— Анна Канопацкая, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (фото 5—8);

— Александр Лукашенко, действующий глава государства;

— Светлана Тихановская, супруга блогера и политзаключенного Сергея Тихановского (фото 9—11);

— Сергей Черечень, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" (фото 12—13).

ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико (на фото 14—17 — представители штаба Бабарико).

В регистрации также отказано бывшему дипломату, чиновнику, экс-директору Парка высоких технологий Валерию Цепкало (на фото 18—20 — представители штаба Цепкало).