Минск, 14 июля. Андрей Дмитриев зарегистрирован кандидатом в президенты Республики Беларусь. Такое решение приняла 14 июля Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов.

Дмитриев родился 12 мая 1979 года в Минске. В 2015 окончил Европейский гуманитарный университет (Вильнюс), бакалавр политических наук.

Сопредседатель общественного объединения "Говори правду".

На президентских выборах 2010 года был начальником избирательного штаба Владимира Некляева. На выборах президента 2015 года возглавлял штаб Татьяны Короткевич, которая сейчас вместе с ним является сопредседателем ОО "Говори правду".

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