Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/07/14/ru_1050042/
Дата распечатки: 14.07.2020 14:16
 
14.07.2020 13:01 Политика

Сергей Черечень зарегистрирован кандидатом в президенты

Минск, 14 июля. Сергей Черечень зарегистрирован кандидатом в президенты Республики Беларусь. Такое решение приняла 14 июля Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов.

Черечень родился 8 мая 1985 года в Кричеве (Могилевская область). В 2008 году окончил Белорусский государственный университете информатики и радиоэлектроники по специальности "Многоканальные системы телекоммуникаций". Параллельно учился в Институте бизнес-технологий "Атлант-М".

Согласно информации, размещенной на сайте cherechen.by, в 2004—2005 годах был председателем молодежного общественного объединения "Развитие".

С 2008 по 2017 годы работал консультантом по кризисному менеджменту, разрабатывал и внедрял стратегии развития, а также проводил оценку/аудит состояния предприятия.

Занимается общественной деятельностью с 2016 года. В 2017-м — председатель совета Белорусского республиканского общественного объединения "Дипломатия".

В ноябре 2018 года стал председателем Белорусской социал-демократической Грамады, сменив на этой должности 83-летнего Станислава Шушкевича.

С 2018 года по настоящее время является директором ООО "С58 Технолоджиз" — компании, которая занимается инвестиционной и консалтинговой деятельностью.

(Будет дополнено.)

БелаПАН.

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