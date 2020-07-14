Минск, 14 июля. Светлана Тихановская зарегистрирована кандидатом в президенты Республики Беларусь. Такое решение приняла 14 июля Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов.

Тихановская приняла решение баллотироваться на пост президента после того, как ЦИК отказал в регистрации инициативной группы ее мужа — популярного блогера (youtube-канал "Страна для жизни") Сергея Тихановского. Он заявлял о своих президентских амбициях, но не смог лично подписать поданные в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы, так как в тот момент отбывал административный арест за участие в акции против интеграции с Россией в декабре 2019 года. Светлана Тихановская, заявив о своем намерении участвовать в выборах, сделала мужа руководителем своей инициативной группы.

29 мая на пикете по сбору подписей за выдвижение Тихановской кандидатом в президенты в Гродно произошел инцидент с участием милиционеров. Сергей Тихановский был задержан. Он обвиняется по двум статьям УК — 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) и 191 (воспрепятствование выборам). Блогер содержится в СИЗО № 1 Минска. Правозащитники объявили Тихановского политзаключенными.

О Светлане Тихановской известно, что ей 37 лет. В интервью СМИ она рассказывала, что родилась в Микашевичах (Лунинецкий район Брестской области), окончила Мозырский государственный педагогический университет (Гомельская область) по специальности "Преподаватель английского и немецкого языков". После вуза работала переводчиком, секретарем. Затем была в декретном отпуске по уходу за двумя детьми.

По словам Тихановской, она никогда не интересовалась политикой и решила участвовать в выборах президента только ради того, чтобы ее муж имел легальную возможность встречаться с людьми в рамках предвыборной кампании.



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