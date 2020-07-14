Минск, 14 июля. Действующий глава государства Александр Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты Республики Беларусь на выборах 2020 года. Такое решение приняла 14 июля Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов.

Нынешняя кампания — шестая, в которой участвует Лукашенко.

Александр Лукашенко родился 31 августа 1954 года в г.п. Копысь Оршанского района Витебской области. В 1975 году окончил Могилевский государственный педагогический институт, в 1985 году — Белорусскую сельскохозяйственную академию.

В 1975—1977 годах — инструктор политотдела Западного пограничного округа. В 1977—1978 годах — секретарь комитета комсомола отдела продторговли Могилева, инструктор Октябрьского райисполкома Могилева. В 1978—1990 годах — ответственный секретарь общества "Знание" в Шклове, заместитель командира роты по политработе воинской части, заместитель председателя колхоза "Ударник" Шкловского района, замдиректора комбината строительных материалов Шклова, секретарь парткома колхоза им. Ленина, директор совхоза "Городец" Шкловского района.

В 1990 году Лукашенко был избран депутатом Верховного совета Республики Беларусь, возглавлял парламентскую комиссию по изучению деятельности коммерческих структур, созданных при госорганах управления.

В 1994 году избран первым президентом Республики Беларусь.

Главнокомандующий Вооруженными силами Беларуси, глава Совета безопасности Республики Беларусь, президент Национального олимпийского комитета.