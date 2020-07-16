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Дата распечатки: 16.07.2020 12:00
 
16.07.2020 10:49 Политика, Общество

Представители штаба Бабарико вызваны в Генпрокуратуру

Минск, 16 июля. Мария Колесникова и Максим Знак, представители штаба Виктора Бабарико, вызваны в Генеральную прокуратуру, сообщает твиттер-аккаунт Бабарико.

Там же опубликован скриншот повестки из Генпрокуратуры, в которой сказано, что Колесникова и Знак вызываются в Генпрокуратуру 16 июля к 11.00 "в рамках реализации законодательства о профилактике правонарушений и в соответствии с положениями ст. 27 закона "О прокуратуре".

"Мы воспользуемся этой возможностью для передачи информации о многочисленных нарушениях законодательства Республики Беларусь с просьбой принять меры прокурорского реагирования", — отмечается в сообщении представителей штаба.

Чуть позже штаб проинформировал, что встреча перенесена на другое время, и что "повестка конструктивная".

В пресс-службе Генпрокуратуры БелаПАН не смогли что-либо сказать о причинах вызова в ведомство представителей штаба Бабарико.

14 июля Центризбирком отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, которые считались основными соперниками Александра Лукашенко. Вечером в Минске и других городах Беларуси прошли стихийные акции протеста против решения ЦИК. По данным правозащитников, было задержано не менее 248 человек, в том числе в столице — как минимум 203. 

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела "по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел".

Штаб Бабарико заявил, что будет оспаривать решение о его нерегистрации кандидатом и предложил гражданам направлять в ЦИК соответствующие жалобы. С утра 15 июля люди начали занимать очередь в Центризбирком, чтобы подать такие жалобы. Очередь из более чем двух тысяч человек выстроились на несколько километров. Люди стояли до 19.00 и начали расходиться после завершения работы ЦИК. По данным правозащитников, было задержано не менее 20 человек.

В тот же день в интервью РИА Новости глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что эти акции организованы предвыборными штабами тех претендентов на пост президента, которым отказано в регистрации. 

Бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико был задержан 18 июня по подозрению в совершении экономических преступлений и содержится в СИЗО КГБ. 

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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