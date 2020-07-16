Продолжаются суды над участниками акций против отказа ЦИК зарегистрировать Бабарико и Цепкало

Минск, 16 июля. В районных судах Минска сегодня продолжается рассмотрение административных дел задержанных 14 июля участников стихийных акций против отказа Центризбиркома зарегистрировать кандидатами на пост президента Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Как сообщает spring96.org, только в Минске вечером 14 июля было задержано более 280 человек. Часть из них освободили без составления административных протоколов, некоторых отпустили после составления протоколов по статьям 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 (неповиновение сотрудникам милиции) КоАП. Часть задержанных остались в изоляторах до суда.

В Минске процессы проходят в судах Заводского, Фрунзенского, Октябрьского, Первомайского, Советского районов. В общей сложности суды рассматривают более двух десятков дел об административных правонарушениях.

Накануне, 15 июля, в районных судах Минска было рассмотрено более 80 административных дел. Участников протестов, по информации правозащитников, наказывают арестами (от 10 до 15 суток) или крупными штрафами (от 35 до 55 базовых величин).

15 июля суды прошли, кроме того, в Гомеле, Бресте, Пружанах (Брестская область), Солигорске (Минская область), где в отношении участников протестов также вынесены постановления об арестах или штрафах.

Как сообщалось, после событий 14 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело "по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел". Как следует из сообщения, размещенного в телеграмм-канале СК, дело возбуждено управлением Следственного комитета по Минску на основании статьи 342 УК. "Лица, причастные к противоправной деятельности, задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка", — заявил СК.

По данным ГУВД Мингорисполкома, в акциях протеста 14 июля в столице участвовало около двух тысяч человек. Как сообщил начальник главного управления внутренних дел Минского горисполкома Иван Кубраков на брифинге 15 июля, "в отношении 115 граждан, которые активно участвовали в несанкционированном массовом мероприятии, оказывали неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, составлены административные протоколы за нарушение закона о массовых мероприятиях, а также неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел".

"При пресечении незаконных действий сотрудники милиции также получили телесные повреждения. Шесть сотрудников в настоящее время обратились в медицинское учреждение, где им оказывается помощь, четыре из них госпитализированы", — сообщил начальник ГУВД. Госпитализированы "те, у которых были травмы на лице, на голове и так далее, ссадины".