В рамках расследования уголовного дела о сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел задержаны четверо подозреваемых

Минск, 16 июля. В рамках расследования уголовного дела по фактам "организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел" (ст. 342 УК), задержаны четверо подозреваемых, сообщила пресс-служба Следственного комитета.



Уголовное дело, напомним, было возбуждено 15 июля. Накануне в Минске прошли массовые стихийные акции протеста против нерегистрации кандидатами в президенты основных соперников Александра Лукашенко — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

"В ходе изучения видеоматериалов, предоставленных сотрудниками милиции, следователями выявлены неоднократные факты применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома, которым в результате противоправных действий были причинены травмы различной степени тяжести. Некоторые из них продолжают находиться на излечении в учреждении здравоохранения", — говорится в сообщении СК.

По данным фактам управлением СК по Минску возбуждены уголовные дела по статьям 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел). "Задержаны четверо мужчин, с их участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Правоохранители продолжают устанавливать иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений", — отмечается в сообщении.

Кроме этого, добавляет пресс-служба, следователями установлена причастность задержанных "к организации и активному участию в произошедших 14 июля текущего года на территории столицы групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". "По уголовному делу, возбужденному ранее по ст. 342 Уголовного кодекса, задержанные минчане признаны подозреваемыми", — говорится в сообщении.

"В настоящий момент продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Полученные медицинские документы о состоянии здоровья пострадавших милиционеров, а также видеозаписи, размещенные на различных интернет-ресурсах, изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначено проведение ряда экспертных исследований. Вышеуказанные уголовные дела соединены в одном производстве", — сообщает СК.

Следственный комитет также обращает внимание на "особенности правоприменительной практики в части применения насилия или угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел".



"Акцентируем внимание граждан на то, что под насилием следует понимать любое противоправное осознанное воздействие на сотрудника, осуществляемое против либо помимо его воли, — подчеркивает пресс-служба. — В последнее время на территории столицы зафиксировано проведение несанкционированных массовых мероприятий. Не забывайте о том, что сотрудники органов внутренних дел охраняют общественный порядок, а воспрепятствование их служебной деятельности противозаконно. Всем подобным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка".

Комитет предупреждает граждан, что в случае противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов такие действия могут быть квалифицированы по статьям 362 (убийство сотрудника органов внутренних дел), 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок), 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 365 (вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел), 366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг) УК. "За указанные преступления Уголовным кодексом Беларуси предусмотрены серьезные наказания", — подчеркивает пресс-служба.