"Право выбора" — членам избиркомов: Большинство людей хотят перемен, и от вас зависит, будут ли эти перемены мирными

Минск, 16 июля. Кампания "Право выбора" обратилась с открытым письмом к членам избирательных комиссий Беларуси, призвав их "правильно подсчитать голоса" на очередных президентских выборах.

"Дорогие сограждане — члены участковых комиссий! Для многих из вас это далеко не первый опыт работы в комиссиях. Что вами движет? Мы понимаем, что для кого-то из вас это — приказ начальника, для кого-то — инерция, для кого-то — несколько десяток, которые в нынешней экономической ситуации будут далеко не лишними в семейном бюджете, — говорится в обращении. — За много лет у вас выработался свой алгоритм действий: вы честно подсчитывали свою кучку бюллетеней и передавали соответствующие цифры руководителю комиссии. А что потом появлялось в протоколе, вас не интересовало. Более того, сами протоколы подписывались иногда заранее, еще до окончания голосования".

"Возможно, вы видели в этом смысл: зачем конфликтовать с теми, кто одновременно руководит комиссией и является вашим руководителем по работе, — отмечают авторы письма. — Все равно президент останется тот же, депутатом станет тот, кого определили наверху. И какая, по большому счету, разница, будет ли в итоговом протоколе стоять цифра 51% или 83%?"

Сейчас же, заявляет "Право выбора", "ситуация коренным образом поменялась". "Большинство людей хотят перемен, и от вас зависит, будут ли эти перемены мирными, или власть ввергнет страну в пучину насилия. От вас зависит, как мы и вы будем жить завтра, будут ли наши мужчины да и женщины жить в своей стране, со своими семьями, или уедут в дальнее и ближнее зарубежье в поисках лучшей доли, разрушая свои семьи", — говорится в открытом письме.

"Для этого нужно всего лишь правильно подсчитать голоса, нужно, чтобы все члены комиссий и все наблюдатели видели каждый бюллетень и слышали, за кого подан тот или иной голос, — призывает "Право выбора" членов участковых комиссий. — Если вам скажут, что такой порядок не предусмотрен ст. 55 Избирательного кодекса, напомните председателю, что каждый член комиссии, подписывая протокол, отвечает за каждую цифру, проставленную там, отвечает в том числе в уголовном порядке. Поэтому если бюллетени не демонстрировались всем, настаивайте на своем и своих товарищей праве пересчитать голоса, чтобы убедиться, что цифры, проставленные в протоколе, соответствуют действительности. В этом вас поддержат независимые наблюдатели".

"В случае если за свою гражданскую позицию вы подвергнетесь давлению и репрессиям, мы уверены, что неравнодушные граждане помогут вам, как уже не раз приходили на помощь в этом нелегком году", — отмечают авторы обращения.

Кампания наблюдения "Право выбора" сформирована восемью политическими и общественными силами. В нее входят Партия БНФ, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Объединенная гражданская партия, Белорусская партия "Зеленые", движение "За Свободу", оргкомитеты по созданию партии "Белорусская христианская демократия" и Партии свободы и прогресса, независимый профсоюз РЭП.

Как заявил на онлайн-брифинге 25 июня председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов, в участковые избирательные комиссии, сформированные для проведения президентских выборов, попали считаные представители кампании наблюдения "Право выбора".

"В 2020 году кампания по наблюдению "Право выбора" выдвинула рекордное для себя количество человек в состав участковых избирательных комиссий — 708, — сказал Борисов. — БСДП выдвинула 224 человека, Партия БНФ — 109, Объединенная гражданская партия — 212, общественные организации — 65, путем сбора подписей — 98". При этом включено всего пять представителей кампании. Борисов отметил, что с такими низкими показателями включения в состав участковых избиркомов "Право выбора" столкнулась впервые, поскольку прежде "власть позволяла себе включать в комиссии 5—15% выдвиженцев от демократических организаций".