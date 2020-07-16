Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объединяют свои усилия

Минск, 16 июля. Штабы кандидата в президенты Светланы Тихановской, а также Виктора Бабарико и Валерия Цепкало объединяют свои усилия. Такая договоренность была достигнута на совместной встрече 16 июля.

Как сообщает официальный телеграм-канал Виктора Бабарико, были выработаны основные принципы общей предвыборной кампании.

"Мы будем призывать избирателей прийти на выборы 9 числа 2020 года и голосовать, — говорится в сообщении. — Мы освободим политзаключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах. Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года".

Штабы будут "информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами", призывать граждан участвовать в инициативах за честные выборы ("Честные люди", "Право выбора", "Рух Праўда" и других), а также становиться наблюдателями.

В момент голосования гражданам предлагается "использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки".

"Мы продолжаем работать — присоединяйтесь к большинству! Следуйте принципам кампании, рассказывайте о них друзьям, убеждайте тех, кто еще сомневается. Вместе — победим!" — такими словами заканчивается сообщение.



В комментарии БелаПАН Светлана Тихановская сообщила, что объединение произошло по инициативе штабов Бабарико и Цепкало. "Будем вместе работать. Они будут помогать ресурсами, людьми. Мы все объединились ради общих целей. Первая из них — свободные выборы, вторая — освобождение политических и экономических заключенных. Мы обсуждали совместные планы и пришли к консенсусу. Такое объединение усиливает нас", — сказала кандидат в президенты.

14 июля Центризбирком отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, которые считались основными соперниками Александра Лукашенко. Вечером в Минске и других городах Беларуси прошли массовые стихийные акции протеста против решения ЦИК, которые завершились жестким разгоном и задержаниями.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела "по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел".

Штаб Бабарико заявил, что будет оспаривать решение ЦИК и предложил гражданам направлять в комиссию жалобы о нерегистрации Бабарико и Цепкало. 15 июля к ЦИК выстроилась очередь из более чем двух тысяч желающих подать такие жалобы, которая растянулась на несколько километров. Вечером опять прошли задержания.



В интервью РИА Новости глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что эти уличные акции организованы предвыборными штабами тех претендентов на пост президента, которым отказано в регистрации.

Бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико был задержан 18 июня по подозрению в совершении экономических преступлений и содержится в СИЗО КГБ.

Сергей Тихановский, руководитель инициативной группы своей жены Светланы Тихановской, после ее регистрации кандидатом в президенты стал ее доверенным лицом. В настоящее время он находится в СИЗО № 1 в Минске по обвинению в организации массовых беспорядков и воспрепятствованию выборам.



Бабарико и Тихановский признаны политзаключенными.