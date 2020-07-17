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Дата распечатки: 17.07.2020 17:02
 
17.07.2020 16:28 Фото

Пресс-конференция Тихановской, Цепкало и Колесниковой

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17 июля в Минске состоялась пресс-конференция Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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