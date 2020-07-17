Представитель штаба Бабарико: В мире есть много примеров того, когда именно объединенными усилиями удается сменить режим (дополнено)

Минск, 17 июля. "В мире есть много примеров того, когда именно объединенными усилиями удается сменить режим или бороться с тем, с чем народ не согласен", — заявила представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова 17 июля на совместной пресс-конференции с кандидатом в президенты Светланой Тихановской и представителем штаба Валерия Цепкало.

"Мне кажется, сейчас как раз тот исторический момент и уникальное время, когда мы с вами можем что-то поменять, — сказала Колесникова. — Мы точно знаем, что главный враг нашей победы — это не режим, а неверие в то, что у нас может что-то получиться, что у нас может быть победа. Мы сейчас должны все активизироваться, у нас есть три недели до 9 августа, чтобы всем прийти на выборы и заявить о том, что мы не согласны. Мы будем очень горды за себя, что, несмотря на такой длительный диктаторский режим, мы смогли это изменить".



В свою очередь Тихановская заявила: "Вы все знаете, почему я оказалась на этом месте — из-за любви. Из-за любви к своему мужу. Поэтому решила продолжить дело, которое он считал важным. Я люблю Беларусь и белорусов. Именно поэтому я продолжаю идти дальше, несмотря на все попытки меня сломать".



Как подчеркнула Тихановская, она хочет, чтобы ее дети росли в свободной стране. "Чтобы нашим детям не затыкали рты, как нам. Чтобы они не сидели в тюрьмах без вины, — сказала она. — Я считаю, что мой супруг Сергей Тихановский в свое время объединил народ. Именно поэтому мы тоже сейчас решили объединиться, чтобы достигнуть общей цели. Вместе мы стали еще сильнее".



Кандидат в президенты также отметила, что в трех объединившихся штабах не верят в честные выборы, но считают, что совместными усилиями смогут защитить голоса избирателей. "Я благодарна поддержке от белорусов. Нам очень сейчас нужна ваша помощь. И мы сейчас в том положении, что только вместе мы сможем построить страну для жизни", — сказала Тихановская.



Вероника Цепкало, в свою очередь, объяснила, почему штаб ее супруга присоединился к кампании Светланы Тихановской. "Потому что власть бесстыдным образом сняла трех самых сильных кандидатов на пост президента — это Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и моего супруга Валерия Цепкало. Именно после этих бесстыжих событий мы решили объединиться и показать, что такое женская солидарность, — сказала Цепкало. — Мы видим, что сейчас наша власть боится женщину, а именно боится Светлану. И мы всем хотим показать, что Конституция в этой стране написана для женщин. Мы верим, что мы не второсортные, что мы наравне стоим с мужчинами и мы верим, что мы победим".



Отвечая на вопрос, кто был инициатором объединения штабов, Колесникова рассказала: "Вчера рано утром штаб Виктора Бабарико пригласил Светлану и Веронику для обсуждения дальнейших действий. Мы сначала совещались всеми командами, в итоге мы решили, что хотим поговорить втроем. Мы остались втроем и за 15 минут приняли решение о дальнейших действиях".



"Почему это было так быстро и легко сделано? Потому что у нас у всех есть одна цель — мы все хотим смены власти 9 августа, мы хотим, чтобы Беларусь проснулась. Для этой цели мы объединяем наши усилия и предлагаем всем белорусам объединить свои усилия", — подчеркнула Колесникова.



"Тем самым мы показали, как быстро женщины, в отличие от мужчин, могут договориться. Нам потребовалось всего лишь 15 минут", — добавила Цепкало.



На вопрос, знает ли об объединении штабов сам Бабарико, который сейчас находится в СИЗО КГБ, Колесникова ответила: "Это был один из планов. Мы рассматривали с самого начала разные варианты развития событий, в том числе обсуждали, что если не остается нашего кандидата и альтернативных других кандидатов, мы начинаем искать другие варианты развития событий, при которых самое главное одна цель — победа. Мы делаем все для этого всеми законными способами".

14 июля ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты Светлану Тихановскую. Виктору Бабарико и Валерию Цепкало в регистрации отказано. 16 июля представители трех штабов заявили об объединении своих усилий в избирательной кампании. При этом Валерий Цепкало и штаб Виктора Бабарико, находящегося в заключении по подозрению в экономических преступлениях, намерены обжаловать отказ в их регистрации кандидатами в президенты.