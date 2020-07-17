Головченко: Товарооборот с Казахстаном на уровне 1 млрд долларов вполне достижим

Минск, 17 июля. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко считает вполне достижимым товарооборот с Казахстаном на уровне 1 млрд долларов. Об этом он заявил 17 июля в Минске на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, которая прошла в рамках Евразийского межправительственного совета, сообщила пресс-служба Совмина.



"Статистика торговли наглядно демонстрирует, что поставленная главами государств планка товарооборота в размере 1 млрд долларов является вполне достижимой, мы к ней приблизились. Конечно, в этом году на фоне замедления деловой активности из-за пандемии объем торговли немного уменьшился, но это не внушает опасений. Нам необходимо сконцентрировать усилия, чтобы снижение не приобрело затяжной характер", — отметил Головченко.



По его словам, Беларусь нацелена на расширение взаимной торговли на равноправных условиях. Интерес представляют совместные кооперационные проекты.

Согласно данным Белстата, товарооборот Беларуси и Казахстана в январе—апреле 2020 года составил 257 млн 627,1 тыс. долларов, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, в том числе экспорт — 206 млн 36,9 тыс. (-4,8%), импорт — 51 млн 590,2 тыс. (+24%). Положительное для Беларуси сальдо составило 154 млн 446,7 тыс. долларов.