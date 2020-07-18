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Дата распечатки: 18.07.2020 08:16
 
18.07.2020 07:35 Общество

В минувшем учебном году более 800 белорусов старше 60 лет прошли курс обучения в Минском университете третьего возраста

Минск, 18 июля. В минувшем учебном году более 800 белорусов старше 60 лет прошли курс обучения в Минском университете третьего возраста (УТВ).

Они имели возможность изучать дисциплины по 25 направлениям, в числе которых были как традиционные (иностранные языки, журналистика, ИТ), так и новые (каллиграфия, комнатное садоводство, возрастной макияж, экскурсоведение, школа правовой грамотности). Кроме того, слушатели участвовали в волонтерских проектах университета. Преподавателями в УТВ было более 70 волонтеров.

"С учетом возрастной категории наших слушателей в условиях COVID-19 в течение последних нескольких месяцев обучение в УТВ происходило дистанционно. Тем не менее большинство слушателей и преподавателей смогли освоить различные интернет-ресурсы и продолжить занятия онлайн", — отметила руководитель УТВ Елена Станиславчик. По ее словам, в будущем можно использовать этот опыт дистанционного обучения для собственной онлайн-платформы университета, возможность ее создания сейчас рассматривается.

Станиславчик также сообщила, что по инициативе генерального партнера УТВ — компании JTI — университет в числе первых в Беларуси внедрил оценку социального воздействия своей деятельности на основе модели LBG (London Benchmarking Group — Лондонская группа сопоставительного анализа).

"Наше партнерство с УТВ состоит не только в поддержке деятельности самого университета, но и в реализации совместных проектов, например, волонтерских, а также внедрении передовых технологий в социальной сфере, одной из которых является международный стандарт LBG", — подчеркнули в JTI.

В компании отметили эффективность социального воздействия УТВ на основании роста таких показателей, как приобретение слушателями новых знаний, расширение круга общения, самореализация, индекс жизненной удовлетворенности и др.

Проект "Минский университет третьего возраста" реализует ОО "Белорусская ассоциация социальных работников". JTI оказывает поддержку проекту с 2014 года.

БелаПАН.

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