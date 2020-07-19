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Дата распечатки: 19.07.2020 13:13
 
19.07.2020 12:55 Фото

Избирательный пикет Светланы Тихановской в Могилеве

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В Могилеве 18 июля прошел первый избирательный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской, который собрал около 500 человек.

Фото Алеся Асипцова, БелаПАН.

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