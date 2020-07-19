19.07.2020 12:55 Фото
Избирательный пикет Светланы Тихановской в Могилеве
В Могилеве 18 июля прошел первый избирательный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской, который собрал около 500 человек.
В Могилеве 18 июля прошел первый избирательный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской, который собрал около 500 человек.
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