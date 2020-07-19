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Дата распечатки: 19.07.2020 19:19
 
19.07.2020 18:03 Политика, Общество

Из-за отсутствия сигнала невозможна видеотрансляция митинга Светланы Тихановской в Минске

Минск, 19 июля. Из-за отсутствия сигнала невозможна видеотрансляция первого в Минске предвыборного митинга кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Митинг начался в 17.00 в парке Дружбы Народов. "Радыё Свабода" и телеканал "Белсат" вели трансляцию около 15 минут — за это время успел выступить ведущий и начали выступать музыканты. Затем сигнал пропал. На месте проведения митинга также есть проблемы с телефонной связью.

Первый предвыборный митинг Тихановской прошел 18 июля в Могилеве, второй — сегодня днем в Дзержинске.

По информации волонтеров-наблюдателей, в минском парке Дружбы Народов собралось порядка 7 тысяч человек. Перед собравшимися выступают Светлана Тихановская, а также представители штаба Виктора Бабарико и Валерия Цепкало Мария Колесникова и Вероника Цепкало. 16 июля они объявили о том, что объединяют усилия трех штабов для дальнейшего участия в выборах ради перемен.

БелаПАН.

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