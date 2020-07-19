Светлана Тихановская верит, что "народ поднимет себя с диванов и защитит свои голоса"

Минск, 19 июля. Белорусский народ поднимется на защиту своих голосов в случае фальсификации выборов. Такое мнение высказала кандидат в президенты Светлана Тихановская 19 июля на своем первом в Минске предвыборном митинге в парке Дружбы Народов.

Митинг Тихановской был организован в коалиции с избирательными штабами не зарегистрированных кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. По оценкам правозащитников, его посетило не менее 7 тысяч человек.

Выступая перед собравшимися, Тихановская заявила, что она не политик и пошла на выборы "ради любви". По ее словам, баллотироваться в президенты "по просьбе людей" планировал ее муж — известный видеоблогер, автор youtube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский, однако "по надуманной причине его не зарегистрировали".

"Власти думали, что на этом все закончится, но нет, с этого все только началось, — подчеркнула Тихановская. — В нашей семье всегда было так, что один за всех и все за одного, я решила встать на место мужа и продолжить дело, которое для него было так важно. Меня зарегистрировали. С того момента, ребята, мы увидели на пикетах по сбору подписей все эти очереди. Те, кто там был, вы могли почувствовать энергетику друг друга, как это классно, когда вы чувствуете рядом не просто каких-то людей, вы чувствуете, что вы вместе. Вы пришли на пикеты с единой целью, вы объединились в тот момент. Вы поняли, что вы — единый народ".

Тихановская заявила, что "презирает власть за то, какими гнусными методами она стала избавляться от своих конкурентов", в которых "увидели угрозу". "Но вы же понимаете, что угроза для власти — не кандидаты, а люди Беларуси, которые не хотят больше жить в унижении, хотят жить в свободной стране, где людей не будут выхватывать с улиц в автозаки, бросать в тюрьму по надуманным причинам", — отметила она.



"Мне было очень тяжело, поэтому я приняла помощь от штабов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, — сказала кандидат в президенты. — Мы объединили наши усилия, чтобы победить. Но этого мало, чтобы победить, нам нужны вы все, абсолютно все люди нашей любимой страны".



Тихановская призвала всех приходить на выборы только 9 августа и игнорировать досрочное голосование, потребовала освободить всех политических и экономических заключенных и заверила, что после победы на выборах 9 августа будут проведены новые — "честные, абсолютно прозрачные выборы с теми кандидатами, которых на этом этапе не допустили".



Кандидат в президенты также призвала максимум людей становиться наблюдателями, чтобы "покрыть все избирательные участки" — это, по ее мнению, "снизит риск фальсификаций".



"Что бы ни случилось потом, мы обязаны защищать свои голоса, — подчеркнула Тихановская. — Мой супруг в свое время призывал игнорировать выборы, он говорил, что пока один известный участвует, а одна известная считает, у нас честных выборов быть не может. Это не значит, что мы поверили в этом году в честные выборы, нет. Выборы будут сфальсифицированы, мы все это знаем. Но именно в этом году мы уверены в том, что мы сможем проконтролировать, каким образом распределялись голоса. Мы бы не пошли на этот шаг, если бы мы не были уверены в своей победе. Но даже в том случае, когда выборы будут сфальсифицированы, мы знаем, что народ поднимет себя с диванов и защитит свои голоса".



"Я, Светлана Тихановская, хочу стать президентом Республики Беларусь ради перемен, ради новых — честных и открытых — выборов после 9 августа" — так завершила свое выступление кандидат.



Как ранее сообщал БелаПАН, из-за отсутствия сигнала видеотрансляция митинга была невозможна. В парке Дружбы Народов также были проблемы с телефонной связью.