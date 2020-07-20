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Дата распечатки: 20.07.2020 10:33
 
20.07.2020 09:38 Фото

Закрытие XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

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19 июля состоялось торжественное закрытие XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

На снимках:

1—3 — Роман Волознев (Беларусь), обладатель Гран-при XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020";

4 — Олег Газманов, председатель жюри XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020";

5 — Томас Невергрин, член жюри XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020";

6 — Эдуард Ханок, композитор;

7 — Алексей Хлестов, певец;

8 — Сосо Павлиашвили, певец.

 

Фото Сергея Серебро, БелаПАН.

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