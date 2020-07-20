Закрытие XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
19 июля состоялось торжественное закрытие XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
На снимках:
1—3 — Роман Волознев (Беларусь), обладатель Гран-при XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020";
4 — Олег Газманов, председатель жюри XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020";
5 — Томас Невергрин, член жюри XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020";
6 — Эдуард Ханок, композитор;
7 — Алексей Хлестов, певец;
8 — Сосо Павлиашвили, певец.