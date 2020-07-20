20.07.2020 13:43 Фото
Четвертая годовщина убийства Павла Шеремета
20 июля, в четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, родные, друзья, коллеги посетили его могилу на Северном кладбище Минска.
20 июля, в четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, родные, друзья, коллеги посетили его могилу на Северном кладбище Минска.
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