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Дата распечатки: 20.07.2020 14:02
 
20.07.2020 13:43 Фото

Четвертая годовщина убийства Павла Шеремета

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20 июля, в четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, родные, друзья, коллеги посетили его могилу на Северном кладбище Минска.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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