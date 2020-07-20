Дети Светланы Тихановской находятся за пределами Беларуси, "в безопасном месте"

Гомель, 20 июля. Дети кандидата в президенты Светланы Тихановской находятся за пределами Беларуси, "в безопасном месте". Об этом она сообщила БелаПАН.

Первоначально о том, что дети кандидата в президенты, которым четыре года и 10 лет, находятся за границей, редактор сайта "Хартия`97" Наталья Радина сообщила в интервью журналистке Ольге Романовой.

"Да, действительно, дети сейчас не в Беларуси, они в безопасном месте, но я не хочу говорить — где именно", — подтвердила БелаПАН эту информацию Тихановская.

По ее словам, такие меры безопасности были приняты после того, как при начале сбора подписей ей поступили угрозы. В частности, когда Светлана Тихановская начала сама сдавать подписи по всей стране, при посещении первой же территориальной комиссии, в Гомеле, ей позвонили с украинского номера. Неизвестный "посоветовал" не сдавать подписи, иначе Светлану "могут посадить", а детей забрать в детдом. Несмотря на угрозы, потенциальный на то время кандидат в президенты приняла решение продолжать сдачу подписей.

До того момента, как дети были вывезены за границу, они находились под присмотром двух бабушек. Им не сообщали об аресте отца, известного блогера Сергея Тихановского. Детям сказали, что папа в командировке.