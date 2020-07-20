Верховный суд отклонил жалобу Цепкало на нерегистрацию кандидатом в президенты

Минск, 20 июля. Верховный суд 20 июля отклонил жалобу экс-руководителя Парка высоких технологий, бывшего чиновника и дипломата Валерия Цепкало на отказ Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты.

Об этом сообщила его супруга Вероника Цепкало во время онлайн-интервью "Радыё Свабода", в котором она участвовала вместе с кандидатом на пост главы государства Светланой Тихановской и спикером штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой.

"Моего супруга, Валерия Цепкало, ЦИК не зарегистрировал. Мы послали жалобу в Верховный суд с просьбой обжаловать решение Центральной избирательной комиссии. Сегодня мы получили отрицательное решение — наша жалоба была отклонена без возможности обжалования. Это говорит о том, что мой супруг уже больше не имеет статуса кандидата в кандидаты в президенты Республики Беларусь", — заявила жена экс-претендента.

14 июля Центризбирком отказал Валерию Цепкало в регистрации кандидатом в президенты по причине того, что за его выдвижение достоверными было признано 78.228 подписей избирателей при необходимом минимуме в 100 тысяч, а также из-за неуказания в декларации о доходах Вероники Цепкало акций "Приорбанка".

Команда Цепкало, подавшая за его выдвижение около 160 тыс. подписей, пыталась доказать, что избиркомы неправомерно забраковали половину голосов избирателей, пожелавших видеть экс-главу ПВТ кандидатом в президенты, но безуспешно.

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина в ходе видеообращения 16 июля высказала мнение, что все обвинения в адрес Центризбиркома по поводу нерегистрации Валерия Цепкало кандидатом в президенты вызваны "обыкновенной досадой от собственной ошибки".

Сам Цепкало заявил ранее, что не питает иллюзий относительно решения Верховного суда.