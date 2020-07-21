Правозащитники сообщают о новых фактах преследования активных людей

Минск, 21 июля. В Беларуси продолжается преследование активных людей по политически мотивированным основаниям, сообщает правозащитный сайт spring96.org, представляя новые факты давления на граждан.

По информации правозащитников, в Минске задержан Максим Субоч — музыкант группы TonqiXod и член инициативной группы бывшего банкира Виктора Бабарико, не зарегистрированного кандидатом в президенты.

Время и обстоятельства его задержания правозащитникам пока неизвестны. Вместе с тем, по сведениям заместителя председателя Белорусского ПЕН-центра Татьяны Недбай, последний раз Субоч выходил на связь в воскресенье, 19 июля, около 23.00. Известно, что до этого он был на предвыборном митинге кандидата в президенты Светланы Тихановской в столичном парке Дружбы Народов.

Со ссылкой на УВД Центрального района Минска правозащитники сообщают, что Субоч задержан по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и доставлен в центр изоляции правонарушителей. Сейчас выясняется, состоялось ли уже судебное разбирательство.

Правозащитники также сообщают, что 21 июля милиция задержала участников телеграм-канала "Армия с народом" Сергея Коршуна и Сергея Лукьянова, у последнего проходит обыск. 29 июня сотрудники милиции уже задерживали Лукьянова, как сообщается, в связи с упомянутым телеграм-каналом, на следующий день его оштрафовали на 1.350 рублей за неповиновение милиции и оскорбление должностного лица.

24 июля в столичное управление Следственного комитета вызвана Яна Тягалко, которая якобы отправила оскорбительное сообщение сотруднику ГАИ, жестко задерживавшему участников "цепи солидарности" 20 июня в Ганцевичах (Брестская область). По факту сообщения проводится проверка.

В Гомеле, как сообщают правозащитники, сотрудники ГАИ остановили журналистку-фрилансера Ларису Щирякову, которая ехала на суд над активистом за участие в акции на День Независимости. От нее требовали проехать вместе с сотрудниками ГАИ в отделение милиции. Правозащитники обратили внимание на то, что сегодня в областной центр приехал Александр Лукашенко.

В Вилейке (Минская область) работник отдела ЖКХ райисполкома составила в отношении активиста Андрея Кудика административный протокол за нарушение правил пользования жилым помещением (ч. 1 ст. 21.16 КоАП). Основанием послужило обнаруженное местной милицией видео в телеграм-канале "Вилейка для жизни", опубликованное в День Независимости, на котором Кудик, как следует из протокола, "под громко играющую музыку стучит неизвестным предметом по крышке кастрюли, которую держит в руках".

Правозащитникам стало известно, что 22 июля Кудика снова вызывают в отдел ЖКХ, предположительно для составления нового протокола.