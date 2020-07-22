22.07.2020 11:17 Политика
ЦИК отказался принять постановление об обеспечении гласности при подсчете голосов
Минск, 22 июля. Центризбирком отказался рассматривать предложение кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской об обеспечении гласности при подсчете голосов.
22 июля на заседании комиссии член Центризбиркома с правом совещательного голоса Павел Дик, представляющий интересы Светланы Тихановской, предложил дополнить повестку дня дополнительным вопросом — "о принятии постановления об отдельных вопросах обеспечения гласности при подсчете голосов".
Дик, в частности, предложил прописать в постановлении, что подсчет голосов должен производиться с демонстрацией каждого бюллетеня.
(Будет дополнено.)