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Дата распечатки: 22.07.2020 12:52
 
22.07.2020 11:17 Политика

ЦИК отказался принять постановление об обеспечении гласности при подсчете голосов

Минск, 22 июля. Центризбирком отказался рассматривать предложение кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской об обеспечении гласности при подсчете голосов.

22 июля на заседании комиссии член Центризбиркома с правом совещательного голоса Павел Дик, представляющий интересы Светланы Тихановской, предложил дополнить повестку дня дополнительным вопросом — "о принятии постановления об отдельных вопросах обеспечения гласности при подсчете голосов".

Дик, в частности, предложил прописать в постановлении, что подсчет голосов должен производиться с демонстрацией каждого бюллетеня.

(Будет дополнено.)

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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